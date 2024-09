Confisca da 600mila euro a Giuseppe Sandro Monaco già coinvolto nel processo Iblis

GdF

La Guardia di Finanza di Enna ha eseguito il provvedimento nei confronti dell'imprenditore di Regalbuto

La confisca di beni nei confronti dell’imprenditore di Regalbuto (Enna), Giuseppe Sandro Monaco, coinvolto nel processo Iblis è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Enna e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in seguito condannato dal Tribunale di Enna per inosservanza della normativa antimafia. La confisca, in questo caso seguita alla condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 9.000 euro di multa, ha riguardato 13 fabbricati (8 appartamenti, 3 autorimesse, 2 fabbricati a destinazione produttiva) e 105 ettari di terreno situati nel territorio delle Province di Enna e di Catania, oltre a denaro per circa 51.000 euro depositato su un conto corrente bancario.