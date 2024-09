Crisi idrica a Enna: acqua erogata ogni 6 e ogni 4 giorni

Disservizi

La distinzione tra la parte alta e quella bassa della città

Si inasprisce la crisi idrica in provincia di Enna. Con una nota Acquaenna, la società che gestisce l’erogazione dell’acqua, ha comunicato che nel capoluogo l’acqua sarà erogata ogni sei giorni nella parte alta della città e ogni 4 in quella bassa. Turnazioni anche nei comuni della provincia. A Troina acqua ogni sette giorni come a Nicosia. Negli altri comuni bisognerà attendere dai tre ai cinque giorni. La decisione arriva dopo che si è decisa una ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa.

