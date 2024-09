Crisi idrica, il rischio del mercato nero sempre più forte a Enna: la Procura avvia un’indagine

Disservizi

La procura di Enna accende i riflettori sull’emergenza idrica che sta flagellando il territorio ennese. Si tratterebbe di un’indagine esplorativa, frutto anche dell’allarme sociale attorno alla vicenda, evidenziato dalla proliferazione di manifestazioni e proteste di utenti e residenti di Comuni della provincia ennese, esasperati.

I temi da approfondire sono tanti. Da un lato la turnazione drastica della fornitura idrica, fino a sette giorni, dall’altro dalle tariffe idriche, al punto che un legale, che ha aderito al Comitato Senz’Acqua Enna, Giampiero Alfarini, asserisce l’esistenza delle condizioni per contestare le bollette, gravate anche dalle cosiddette partite pregresse, al centro di tanti dissensi. In diversi Comuni, tra cui Enna, l’acqua, nonostante il giorno della turnazione, non arriva in alcune case, come sostenuto in Consiglio comunale dall’esponente dell’opposizione, Giuseppe Trovato, oppure sgorga con una pressione bassissima, rendendo complicato il riempimento dei serbatoi. A ciò si aggiunge il tema del rifornimento delle autobotti: gli utenti così come le aziende, nonostante il disservizio, sono costretti a sborsare i soldi di tasca propria, in quanto il servizio è nelle mani dei privati.