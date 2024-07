Due Demoleon meglio di… uno: “Enna, eccoci”

I due fratelli francesi per la prima volta insieme, giocheranno in D con i gialloverdi

Due fratelli francesi alla corte di Peppe Pagana. Louis (naturalizzato malgascio e protagonista di recente con la Nazionale del Madagascar alle qualificazioni mondiali) e Olivier Demoleon fanno già parlare di se stessi. Non solo per la prestanza fisica, lo stesso ruolo (difensori in più settori) e una novità quasi assoluta in casa Enna. Quanto per il fatto che dopo aver condiviso gran parte della propria vita familiare assieme, quella in gialloverde sarà la prima esperienza in un rettangolo di gioco, durante la quale si ritroveranno nello stesso spogliatoio oltre che zona di campo.

“E’ vero sarà particolare – ha detto Louis durante la sua presentazione oggi pomeriggio al “Gaeta” da fratello maggiore (è un classe ’97 mentre il più piccolo un 2004, ndr) – e chissà quale effetto farà. Ma sarà anche bello condividere con lui questa esperienza. Poi nello stesso ruolo…”.