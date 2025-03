Elezioni ex Province, a Enna carte sparigliate: con Cammarata spunta Colianni

politica

Il sindaco di Piazza Armerina sembrava ormai deciso, ma ora c'è anche il primo cittadino di Nissoria

Si profila una corsa a due nel centrodestra per la candidatura a presidente del Libero consorzio comunale di Enna. Al nome di Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Piazza Armerina, nell’ultimo vertice provinciale si è aggiunto quello del sindaco di Nissoria, Rosario Colianni di Forza Italia.

Quest’ultimo nome è arrivato un po’ a sorpresa sparigliando un po’ le carte in un momento in cui si andava dritti verso la soluzione Cammarata.

La disponibilità alla candidatura di Colianni, è stato spiegato nel corso del vertice, è partita direttamente dal partito regionale, mentre il tavolo regionale del centrodestra era venuto fuori, e condiviso, il nome di Cammarata.

Ad apertura del vertice provinciale, a cui erano presenti Cammarata e Dante Ferrari per FdI, Francesco Colianni e Francesco Comito per l’Mpa, Sebastiano Rampulla e Giuseppe Di Franco per la Nuova Dc, Luisa Lantieri, Campione Antonio Cammarata per Di e Francesca Draià per la Lega, Cammarata aveva chiesto ed auspicato l’unità di tutto il centrodestra per affrontare le elezioni provinciali del prossimo 27 aprile e trovando tutti gli alleati sostanzialmente d’accordo.

L’autonomista Colianni per rafforzare il concetto ha rilanciato ricordando come il centrodestra al momento sia al governo nazionale e regionale e spiegato che l’Mpa avrebbe candidato un proprio sindaco, Bonelli, ma i limiti per la scandenza di mandato non l’hanno consentito.

Lantieri ha quindi prospettato la possibilità del sindaco di Nissoria, Rosario Colianni.

Se la candidatura fosse confermata potrebbero anche aprirsi nuovi scenari perchè essendoci un patto federativo con Forza Italia, a quel punto l’Mpa sarebbe chiamata a virare su quel nominativo.