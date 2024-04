Enna calcio, gli auguri del Palermo

L’Ad ennese Montesano con il presidente rosanero Mirri

Gli auguri all’Enna direttamente dal Palermo calcio. È avvenuto oggi pomeriggio in occasione di un incontro fra l’amministratore delegato ennese Fabio Montesano e i vertici rosanero a Palermo: dal presidente Dario Mirri al responsabile del settore giovanile Fabrizio Giambona.

Nella sede dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo isolano, Montesano ha consegnato un gagliardetto dell’Enna agli organizzatori di un evento a cui era presente lo stesso Mirri, il quale ha poi rivolto gli auguri per un finale di stagione importante.