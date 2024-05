Enna, cancelliere e due avvocati vanno a processo per esercizio abusivo della professione

Rinvio a giudizio

Il dipendente del Ministero della Giustizia dopo essersi cancellato dall'ordine avrebbe continuato a svolgere l'attività forense

Un cancelliere del tribunale di Enna e due legali sono stati rinviati a giudizio per esercizio abusivo della professione di avvocato. Secondo l’accusa, il cancelliere avrebbe continuato a esercitare la professione di avvocato dopo avere preso servizio in Tribunale e nonostante si fosse cancellato dall’Albo professionale.

L’uomo aveva vinto il concorso indetto dal ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nelle cancellerie giudiziarie, ufficio pubblico che per legge è incompatibile con la libera professione. Pertanto, gli avvocati vincitori di concorso devono procedere alla cancellazione dall’Albo prima di entrare in servizio. Procedura che l’imputato, che è anche consigliere comunale in carica in un centro dell’Ennese e riveste cariche politiche, aveva formalmente seguito.