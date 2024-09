Enna, che avvio di stagione: “Ora testa al campionato”

Inizio ok in Coppa Italia, da domenica si giocherà per i tre punti

Se il successo nel memorial Pippo Nanì contro Città di Sant’Agata e Igea Virtus poteva far pensare che era solo calcio d’agosto (ma un triangolare in piena ufficialità), le due gare di Coppa Italia hanno certificato del buon inizio di stagione dell’Enna. La squadra di Peppe Pagana, da matricola, ha già riscosso consensi e applausi dopo i successi di Caltanissetta (ai rigori) e Favara (grazie alla prima rete ufficiale di capitan Cicirello) e questo non è più calcio d’agosto. Anche se lo stesso allenatore vola basso e lo ha ribadito al termine del match contro la compagine di Piero Infantino (che ritroverà di nuovo domenica sempre in terra agrigentina per la prima di campionato) perché le insidie sono sempre dietro l’angolo.

“Proprio così – hanno sottolineato il presidente Luigi Stompo e il direttore generale Fabio Montesano – ma siamo soddisfatti di questo avvio, per una squadra che gioca bene e diverte. Si è vista subito la mano del mister e di tutto lo staff tecnico, però adesso concentriamoci sul campionato”. C’è entusiasmo in casa Enna, per una squadra che anche a Favara è stata seguita da un buon numero di tifosi, ma come hanno ribadito tutti gli addetti ai lavori (compreso lo stesso Cicirello nel post-gara), adesso testa al campionato.