Enna, convegno di Scoto a Palazzo Chiaramonte

Gli eventi nell'anno Internazionale della preservazione dei ghiacciai

Enna ospita il convegno “I ghiacciai raccontano: uno sguardo tra passato, presente e futuro del clima del nostro Pianeta” con il ricercatore polare Federico Scoto. Il Club per l’Unesco di Enna promuove un incontro in occasione dell’Anno Internazionale della Preservazione dei Ghiacciai.

Si terrà lunedì alle 18 nella sala Cerere di Palazzo Chiaramonte il convegno che si inserisce nel programma globale volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale dei ghiacciai e sulle gravi conseguenze della loro fusione.

Ospite d’onore come detto, Federico Scoto, ricercatore polare e cittadino ennese, recentemente rientrato dalla sua seconda spedizione in Antartide, dove ha partecipato in qualità di scienziato in campo al progetto internazionale “Beyond Epica – Oldest Ice”. Il progetto, al quale aderiscono 12 paesi europei, mira a recuperare il record di ghiaccio più antico mai estratto che permetterà di ricostruire la storia climatica del nostro pianeta fino a 1.5 milioni di anni fa.