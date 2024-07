Enna, denunciata una donna per la truffa assicurativa con la tecnica del vishing

Polizia di Stato

Ad "incastrare" la falsa broker gli scambi di messaggi con il cliente

La Polizia di Stato ha identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Enna una cittadina italiana ritenuta responsabile di una truffa assicurativa perpetrata con la tecnica del vishing. La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Enna, ricevuta la querela da parte della persona offesa, è riuscita a risalire – mediante l’analisi delle chat di un noto servizio di messaggistica istantanea – all’autrice della condotta criminosa che, presentandosi come intermediaria assicurativa, aveva indotto la vittima a stipulare una polizza per la propria autovettura, poi rivelatasi falsa.

Con riferimento al fenomeno, per evitare di cadere in simili truffe ed esporsi a pericolosi rischi legati alla mancanza di copertura assicurativa, la Polizia Postale consiglia di prestare massima attenzione alle offerte di polizze assicurative estremamente convenienti e di verificare la veridicità delle proposte contrattuali, contattando le compagnie assicurative attraverso i loro canali ufficiali e controllando anche su internet se sono presenti segnalazioni di altri utenti.