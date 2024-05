Enna, dopo il salto in serie D c’è l’addio al tecnico Campanella

calcio

Confermato invece il ds Giuseppe Restuccia

In casa Enna Calcio dove è stato ufficializzato l’addio a mister Campanella, protagonista della storica cavalcata in serie D, e la riconferma del direttore sportivo Giuseppe Restuccia.L’addio a Campanella è stato annunciato dalla società con una nota. “Enna Calcio comunica che Giovanni Campanella non sarà l’allenatore della prossima stagione sportiva 2024/25. Al tecnico vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie D e un in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera professionale”.Qualche ora prima, invece, era stato annunciato il rinnovo con il direttore sportivo Restuccia dal presidente Luigi Stompo e l’amministratore delegato Fabio Montesano al termine dell’incontro fra lo stesso ds e la società: “Ripartiamo da Restuccia nel segno della continuità, per il grande lavoro svolto in questi ultimi anni”.

I due massimi dirigenti hanno evidenziato che “ci sono tante questioni da risolvere, dallo stadio Gaeta agli aspetti tecnici e ci stiamo muovendo su più fronti. Uno di questi era appunto la riconferma del ds con cui adesso lavoreremo per allestire l’organico e decidere chi guiderà la prossima squadra. Non stiamo tralasciando alcun dettaglio ma ci eravamo presi qualche giorno di pausa, come era giusto che fosse, per resettare tutto dopo una stagione molto tirata”.

Nei giorni scorsi Restuccia lo aveva confermato anche a “La Sicilia” ed ora, ricaricate le batterie, è tempo di riprendere.

”Sono ovviamente soddisfatto di andare avanti con l’Enna nel segno della continuità e di un lavoro che parte da molto lontano. Questo sarà il quinto anno e nel solco di un processo di crescita che ci siamo dati, era doveroso andare avanti insieme”.

Il diesse, che di recente ha conseguito il diploma di direttore sportivo a Coverciano, ha confermato “siamo già al lavoro come ho sempre fatto, non lesinando energie e tempo, per allestire l’organico per la prossima Serie D, consapevoli che sarà un campionato più difficile ma anche stimolante, per il quale cercheremo di raggiungere al più presto i nostri obiettivi“.Il futuro dell’Enna, insomma, è già iniziato.