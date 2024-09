Enna e altri tre Comuni senz’acqua almeno fino a domani: guasto all’Ancipa

il guasto

Acquaenna prevede il ripristino alle 10 di domani a Gagliano Castelferrato e Agira ed entro le ore 12 sempre di domani ad Enna e Calascibetta

Niente acqua in 4 comuni della provincia di Enna, già assetata e con una turnazione di 6 giorni. L’aggravarsi di una perdita all’acquedotto Ancipa, la cui riparazione era prevista per il prossimo 23 settembre, ha fatto accrescere i disagi costringendo all’interruzione dell’acquedotto dalle ore 6 di stamani con la conseguente sospensione dell’erogazione idrica nei comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano Castelferrato per consentire l’intervento di riparazione. La comunicazione è stata data da Acquaenna dopo una nota di Siciliacque che prevede che le portate verranno ripristinate alle ore 10,00 di domani a Gagliano Castelferrato e Agira ed entro le ore 12,00, sempre di domani, ad Enna e Calascibetta.