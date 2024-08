Enna e la festa di Maria Santissima di Valverde tra fede, storia, tradizione

estate

Ricco il cartellone degli eventi organizzato dalla Confraternita

Fede, storia, tradizione. Sono questi i tre elementi che accompagnano anche quest’anno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Valverde, antica festa che si celebra nel capoluogo ennese ed evento di richiamo. Quest’anno la Confraternita, organizzatrice dell’evento ha messo in piedi, con l’importante supporto del Comune, un calendario di appuntamenti religiosi e ricreativi molto intenso.

Se le celebrazioni in chiesa sono iniziate il 5 agosto, da oggi la città si appresta a vivere la settimana più intensa perché alle 19 verrà solennemente esposto l’antico e prezioso simulacro della Madonna sull’altare maggiore dopo essere stato traslato dalla cappella votiva.

Da domani sera a venerdì 23 le celebrazioni dedicate al volontariato e della sofferenza; per le missioni il martedì, Benefattori e Procuratori mercoledì, le famiglie il giovedì ed i giovani il venerdì.

Appuntamento con storia e tradizione nella messa delle Verginelle di Sabato 24 mattina: «Con questa celebrazione vogliamo ricordare da dove tutto ha origine in città, da Valverde e dall’eccidio di fanciulle evitato per mano di San Pancrazio nasce il Cristianesimo e la fine del Paganesimo in città ed è compito ed onore nostro ricordarlo» ha dichiarato il rettore della Confraternita, Mario Cascio.

Il giorno della festa è in programma Domenica 25 con le celebrazioni eucaristiche al mattino e l’attesa processione del pomeriggio con il fercolo ed il simulacro della Madonna nel pomeriggio quando circa cento confrati a piedi nudi e con a dosso una tunica bianca, un cordone ai fianchi ed un fazzoletto verde, porterà a spalla l’imponente fercolo dorato su cui verrà adagiato il simulacro della Madonna che attraverserà la città.

Da oggi parte anche il programma ricreativo con ben cinque serate accompagnate da nomi di sicura qualità e richiamo nell’antico quartiere di Valverde.