Enna, ecco i due candidati alla presidenza del Libero consorzio comunale

VERSO IL VOTO

Sono Rosario Colianni del centrodestra e Piero Capizzi per il centrosinistra i due candidati alla presidenza del Libero consorzio comunale di Enna.

Il primo, candidato in quota Forza Italia, è sindaco di Nissoria ed ha a suo sostegno cinque liste, ognuna delle quali con dieci consiglieri candidati, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Nuova Democrazia Cristiana e Grande Sud che fa il suo esordio ufficiale in una competizione elettorale dopo poche settimane dal suo battesimo.

A sostegno di Capizzi, sindaco di Calascibetta, la lista Pd “L’Alternativa”.