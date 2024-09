Enna, ha ucciso a Valguarnera un conoscente dopo una discussione al bar: abbreviato per Ruisi

Il processo

Dopo il delitto la macchina della vittima finì contro il camioncino di un ambulante provocando la morte dell'anziana Nunzia Arena

Rito abbreviato per Guglielmo Ruisi, l’imprenditore di 52 anni che lo scorso 10 ottobre uccise l’operaio a Valguarnera Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni. Lo ha deciso il Gip di Enna, Michele Martino Ravelli, dopo che il pm Massimiliano Muscio aveva riformulato l’imputazione escludendo i futili motivi che di fatto avrebbero sbarrato la strada al rito alternativo. La richiesta del rito abbreviato era stata avanzata dai difensori di Ruisi.