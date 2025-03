Enna, i controlli anti “lavoro nero” della GdF, 9 aziende su 10 irregolari

i controlli

Trovati 11 lavoratori senza contratto, elevate multe da 16 a 118 mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Enna, hanno scoperto nei primi due mesi dell’anno, 10 lavoratori in nero e 1 irregolare il quale, sebbene assunto, è risultato svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello dichiarato dal titolare dell’impresa controllata.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito complessivamente 10 controlli in materia di “sommerso da lavoro”, nei confronti di altrettante imprese, di cui solo uno concluso con esito regolare e 9 invece con esito irregolare. È stata quindi segnalata all’Inps, all’Inail, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché al competente Centro per l’Impiego, la posizione di 11 lavoratori individuati tra Villarosa, Enna, Troina, Nicosia e Piazza Armerina.