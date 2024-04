Enna, il “Gaeta” pronto a colorarsi di gialloverde

Il presidente Stompo e l’Ad Montesano: “La prima di quattro finali”

La prima di quattro finali verso un sogno inseguito da oltre 30 anni. Da domani l’Enna, capolista del girone B di Eccellenza con 6 punti di vantaggio sul Paternò secondo, tornerà in modalità… campionato dopo due settimane di stop per via della sosta pasquale e del Trofeo delle Regioni.

La squadra guidata da Giovanni Campanella si ritroverà per la preparazione e in città c’è già fermento al fine di riempire il “Gaeta” domenica alle 16 contro il Milazzo.