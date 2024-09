Enna, la pioggia ha messo in ginocchio la viabilità: chiusa per ore le Ss 192 (ma i mezzi transitavano lo stesso)

maltempo

Disagi anche a Pergusa

Può sembrare un paradosso, ma in un territorio che da mesi boccheggia dal caldo e per la mancanza di acqua, accade pure che bastino poche piogge per creare disagi, allagamenti e strade chiuse.

In mattinata è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni della Statale 192, dal km 12,300 al km 19,500, a Enna, a causa di fango e detriti lungo il tracciato. Le deviazioni avvengono sulla A19. La Ss 192 da mesi è un’arteria fondamentale per consentire di raggiungere l’autostrada da Enna (o viceversa) per i lavori in corso sullo svincolo del capoluogo ennese.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità.

Dalle denunce raccolte nonostante la Ss 192 sia stata chiusa al traffico, i mezzi hanno continuato a percorrere la strada in direzione dell’area industriale di Dittaino invasa da detriti e fango.

L’area di Dittaino è quella che ha subìto i maggiori disagi dalla pioggia che si è abbattuta sulla provincia di Enna dalla scorsa notte a metà mattinata e non è la prima volta che in concomitanza di precipitazioni più prolungare si debba ricorrere alla chiusura della viabilità, ma anche ad Enna si sono registrate delle criticità.