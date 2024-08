Enna, la ribellione dei fedeli: via dalla chiesa e corteo contro gli abusi sessuali e contro le “coperture”

la storia

Hanno abbandonato due funzioni religiose e hanno poi esposto cartelli di denuncia

Sta diventando virale in queste ore sui social il video della protesta di un gruppo di cittadini svolta davanti a due chiese di Enna la parrocchia di San Giuseppe e il santuario di Valverde, dove officiavano prelati collegati alla vicenda di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori.

I credenti che hanno aderito all’iniziativa non appena sono entrati i preti per celebrare la Messa si sono alzati in massa e hanno abbandonato le chiese, esponendo all’esterno degli edifici di culto dei cartelli con alcune frasi del Vangelo e uno più grande con la scritta «Non accetto prediche da chi copre un abuso».