Enna, l’Ad Montesano: “Milazzo difficile, serve la spinta di tutta la città”

L'appello dell'Amministratore delegato della capolista del girone B di Eccellenza a 4 giornate dalla fine

Cresce l’attesa ad Enna a due giorni dal ritorno in campo dopo la lunga sosta pasquale. La formazione di Giovanni Campanella, capolista del girone B in Eccellenza e con 6 punti di vantaggio sul Paternò a quattro giornate dal termine, riceverà il Milazzo di Antonio Venuto, quarto in classifica. Una sfida difficile, motivo per il quale durante la settimana la società ha fatto appello alla città, affinché lo stadio “Gaeta” si colori tutto di gialloverde.