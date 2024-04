Enna-Milazzo, la città freme: “Difficile frenare l’entusiasmo…”

Il presidente del sodalizio gialloverde, Luigi Stompo, alla vigilia della gara del "Gaeta"

Domani Enna-Milazzo allo stadio “Gaeta” a partire dalle 16, per la quart’ultima giornata del girone B di Eccellenza. C’è una città che freme: stamani tutto intorno allo stadio c’erano già vessilli ovunque e anche all’interno dell’impianto si stavano predisponendo alcuni preparativi e coreografie per un match – come ha sottolineato il presidente Luigi Stompo alla vigilia – molto difficile.“Ma è stata comunque un’attesa vissuta serenamente dopo due settimane di sosta e una corsa folle con un ruolino di marcia impressionante dell’Enna. Era doveroso tirare un po’ il fiato per riacquistare lucidità: adesso ci troveremo di fronte un Milazzo che non perde esattamente da un girone (l’ultimo ko proprio contro i gialloverdi nel novembre scorso, con doppietta di Arquin e rete di Cocimano, ndr) ed è una signora squadra”.