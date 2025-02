Enna, ritorno a casa senza rischi dopo aver bevuto: navetta su prenotazione da ristoratori e baristi

Iniziative

Una navetta su prenotazione per andare a casa dopo avere bevuto senza incorrere nel rischio di incidenti stradali. E’ questa la risposta di un gruppo di ristoratori e proprietari di bar di Enna dopo le modifiche del Codice della strada. L’iniziativa nasce con la benedizione dell’arma dei Carabinieri che ha incontrato i commercianti . “Come arma dei Carabinieri non possiamo che plaudire a questa iniziativa – commenta il comandante del reparto operativo Antonio Restuccia – all’insegna di un alto senso civico e nel pieno rispetto delle nuove normative del Codice della strada. Un’idea in direzione della prevenzione ai purtroppo tanti incidenti che possono capitare soprattutto nei fine settimana». “Vogliamo offrire un servizio comodo e soprattutto sicuro – dicono gli operatori commerciali – abbiamo stipulato una convenzione con una azienda NCC che si è resa subito disponibile. Ci auguriamo che altri colleghi possano aggregarsi».

