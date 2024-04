Enna, suona la Campanella: “Restare umili”

Il tecnico della capolista indica la strada durante la sosta

Sta conducendo l’Enna verso un traguardo che tutti attendono da oltre 30 anni (“difficile tenere a bada l’euforia ma noi abbiamo il dovere di farlo altrimenti sarebbe finita…”) e anche oggi al termine della scorpacciata di reti a Pergusa nell’allenamento congiunto contro il Nicosia, Giovanni Campanella non ha mai smesso di urlare un attimo. Catanese verace, come il secondo e fido Angelo Sciuto, mostra il temperamento e l’esperienza di chi ne ha vissute tante in carriera (“sono più di 50 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho viste di cotte e di crude…”) ma anche la saggezza e quel pizzico di emozione che rimane poi il sale di questo sport: “Sarebbe bello essere ricordati qui per un traguardo storico, non lo nego. Ma per arrivarci occorre rimanere sul pezzo e restare umili. Per questo mi sono arrabbiato sabato dopo il pari con la Leonfortese. Non voglio alibi sul campo, noi quella partita l’avremmo dovuta vincere così come anche quella pareggiata con lo Jonica perché abbiamo creato tanto, più di quindici occasioni sommando le due gare e sciupato altrettanto. Ma altresì aggiungo però che i pareggi non sono da disprezzare perché fanno parte di un cammino che nell’arco di una stagione così intensa possono capitare”.