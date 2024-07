Ennese ucciso in carcere dal compagno di cella a Viterbo, giudizio immediato per l’altro detenuto

il processo

Alessandro Selvaggio fu strangolato dopo una lite per futili motivi

Giudizio immediato per Tsvetkov Krasimir Iliyanov, il 21 enne bulgaro accusato dell’omicidio di Alessandro Selvaggio, 49 anni, di Barrafranca, ucciso nel carcere di Viterbo, lo scorso 19 dicembre dove i due erano detenuti e compagni di cella.

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo, Rita Cialoni. L’inizio del procedimento è fissato per il prossimo 28 ottobre nell’aula della Corte di Assise di Viterbo. L’imputato ed il suo legale, ora, hanno 15 giorni per chiedere il giudizio abbreviato, non essendo contestate aggravanti.