Festival nazionale Talè Talè Talia: le scuole protagoniste

Primo appuntamento al Teatro Neglia il 21 ottobre alle 21 con “ La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta

Promessa mantenuta: il Festival Talè Talè Talia, per la sua quinta edizione, dopo avere riempito di eventi la coda dell’estate ad Enna ed in alcuni comuni della provincia, è pronto a coinvolgere le scuole ed il capoluogo per l’inizio dell’autunno, con una settimana di eventi, tutti ad ingresso gratuito, al teatro comunale Francesco Paolo Neglia da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024 giornata in cui sarà consegnato il premio “Antonio Maddeo” dedicato al regista ennese .

Un progetto culturale ed educativo, rinnovato per questa edizione pensato per essere corale, itinerante ed identitario con il suo messaggio di legalità al centro assieme a quello di valore della memoria e delle differenze di genere quello in cui crede fortemente l’Associazione culturale Belvedere di cui è presidente Patrizia Fazzi ed il responsabile artistico Paolo Patrinicola, con la collaborazione dell’Associazione culturale Caracò per coinvolgere la città capoluogo ed alcuni comuni dell’ennese diffondere attraverso il teatro e la musica i valori di legalità, diritti, memoria, libertà e del “femminile” declinato in più modi e che ha avuto per il suo valore il sostegno dell’ Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia

Il progetto che ha trasformato il Festival nazionale “Talè Talè Talia” in un contenitore di eventi, idee, capace di coinvolgere anche più realtà dell’ennese e di valorizzare il capoluogo con appuntamenti estivi da tutto esaurito torna adesso per guardare con attenzione al suo pubblico principale: quello dei più giovani, delle scuole dove vuole continuare essere parte del processo educativo, nasce da un’idea condivisa tra la presidente dell’Associazione culturale Belvedere Patrizia Fazzi e del responsabile artistico Paolo Patrinicola subito condivisa dall’ Onorevole Luisa Lantieri vice presidente dell’ Ars.

“ Abbiamo presentato – spiega Patrinicola – la nostra idea di teatro come sistema educativo per imprimere al meglio nelle nuove generazioni i concetti di legalità, sana ribellione a ciò che rischia di distruggere il bello ed il buono della nostra società e del rispetto di genere alla vice presidente dell’ Ars Onorevole Luisa Lantieri, già presidente della Commissione Antimafia all’Ars, trovando immediata risonanza ed entusiasmo per il nostro percorso portando così al sostegno convinto dell’ Assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, arrivato così alla quinta edizione del Festival.”

Come sottolinea l’Onorevole Lantieri “Ho sempre sostenuto le iniziative promosse dal Festival in questi ultimi anni e della sua Associazione, sia perché fortemente convinta che l’obbligatorietà dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica in tutti gli ordini scolastici credo sia cruciale per la formazione educativa dei bambini e ragazzi sia perché le attività educative rappresentano strumenti di promozione e sensibilizzazione della cultura della legalità. Il teatro, la musica il cinema diventano i più potenti ed incisivi mezzi per stimolare i ragazzi a riflettere e ragionare su esperienze differenti. Non dobbiamo dimenticare che queste iniziative hanno anche la funzione di valorizzare il territorio e il suo patrimonio artistico e monumentale attirando turisti attratti dalle attività culturali che il Festival ha proposto con successo in questi mesi.” Adesso, come evidenzia Patrizia Fazzi , il Talè Talè Talia, dopo essere uscito dai confini del capoluogo grazie all’ importante accoglienza dei temi da parte di alcuni sindaci Aidone, Assoro, Pietraperzia, Nissoria “ torna alla sua dimensione originaria. Le scuole ennesi saranno coinvolte nelle attività culturali della settimana che chiuderà il Festival dal 21 al 25 ottobre. Per i più piccoli abbiamo pensato ad un ruolo da protagonisti coinvolgendo gli istituti comprensivi in un laboratorio musicale che porterà a creare un’orchestra che si esibirà al teatro Neglia mercoledì 23 ottobre alle 10 e per la città giovedì 24 ottobre alle 21 caratterizzando lo spettacolo di Alessandro Sesti, Ionica.”

Lunedì 21 ottobre il via al laboratorio musicale con gli alunni degli istituti comprensivi ennesi ed agli spettacoli serali che debuttano alle 20,30 con “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta ad ingresso gratuito.

“ Non è una scelta casuale quella di aprire il nostro cartellone con la moglie perfetta- sottolinea Paolo Patrinicola- spettacolo che ha vinto al premio città di Leonforte sia il premio per la migliore attrice assegnato alla protagonista ed autrice Giulia Trippetta che quello per il gradimento del pubblico. Siamo come associazione Belvedere e Caracò tra i partner del Premio ed abbiamo realizzato così, con questa scelta, il nostro ruolo di osservatori durante questa edizione”.

Per la seconda giornata del festival, martedì 22 ottobre, Festival continuerà con due appuntamenti: la mattina alle 9 l’intervista al giornalista trapanese Giacomo Di Girolamo e lo spettacolo in streaming per le scuole “l’invisibile” su Matteo Messina Denaro ed alle 21 al Teatro Neglia Luana Rondinelli e i musicanti porteranno in scena “ Sciara- prima c’agghiorna” ad ingresso gratuito.

Due gli appuntamenti con il Festival anche per mercoledì 23 ottobre: la mattina alle 10 con lo spettacolo per le scuole “ Ionica” di e con Alessandro Sesti accompagnato dall’orchestra degli alunni degli istituti comprensivi ennesi che hanno partecipato al laboratorio musicale e la sera alle 21 con lo spettacolo teatrale “l’Italia s’è desta” con Dalila Cozzolino ad ingresso gratuito.

Giovedì 24 ottobre alle 21 al Teatro comunale F.P. Neglia i ragazzi dell’orchestra creata durante il laboratorio musicale tornano sul palco con Alessandro Sesti autore e protagonista di “ Ionica” ad ingresso gratuito.