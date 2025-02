Forestali siciliani in sciopero il 26 marzo. I sindacati: «La riforma è impantanata»

La protesta

A proclamare la protesta oggi a Enna i segretari di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia

«Le chiacchiere stanno a zero, come la pioggia di milioni destinati alla Forestale e le trionfali promesse di politiche credibili per la tutela del territorio. La “riforma che non c’è” rimane impantanata in attesa di esame da parte del Governo regionale, mentre il presidente si sottrae a ogni confronto dopo averlo annunciato. Ecco perché abbiamo deciso di proclamare lo sciopero generale per il 26 marzo».Oggi a Enna, al termine della riunione degli Esecutivi unitari delle tre organizzazioni sindacali, i segretari di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino hanno annunciato l’iniziativa di protesta. Alla giornata di mobilitazione prenderanno parte anche i segretari di Cgil-Cisl-Uil Sicilia Alfio Mannino, Leonardo La Piana e Luisella Lionti.

Scotti, Russo e Marino: «Dopo il nostro sit-in a piazza Indipendenza, dinanzi alla sede della Presidenza della Regione, abbiamo responsabilmente accolto a inizio mese l’invito a un nuovo incontro al quale il presidente Renato Schifani non era presente. Ha preferito fossero gli assessori all’Agricoltura, all’Ambiente e al Bilancio a comunicare che non ci sono soldi per la riforma forestale. La Regione Sicilia, com’è del tutto evidente, ha risorse per molte cose, per molte spese anche discutibili e discusse. Ma non ha fondi da investire nella riorganizzazione di un comparto fondamentale per affrontare roghi, deforestazione, siccità e dissesti idrogeologici della nostra Isola in modo efficace, professionale e permanente».