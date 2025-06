Giacomo Genovese, l’architetto silenzioso del miracolo Siaz di Piazza Armerina

Il personaggio

La squadra in B nazionale di basket. Da ex allenatore a direttore generale: «Abbiamo fatto un’impresa. Ora pensiamo al palazzetto e a rinforzarci bene»

Se passate da Piazza Armerina, non cercate solo mosaici. Al PalaFerraro, c’è un’altra opera d’arte appena finita: la promozione in Serie B di basket della Siaz. Il pennello l’ha tenuto in mano Giacomo Genovese, direttore generale e “architetto silenzioso” del miracolo armerino.Lui non ama i riflettori. Giacomo sta sempre un passo dietro, come chi sa che i leader veri non alzano la voce, costruiscono. E costruire, per lui, è quasi un dovere morale.

Classe ’61, origini trapanesi, voce pacata e sguardo da pedagogo. Di quelli che più che allenare, educano. Prima che arrivasse a Piazza Armerina, Giacomo aveva già seminato, come coach, in mezza Sicilia (Trapani, Palermo, Catania, Porto Empedocle), oltre ad aver esportato il suo “verbo” a Gragnano, Bernalda, Arezzo e Massafra. In borsa, oltre a lavagne e schemi, portava libri di psicologia e i valori di chi crede che il basket – come la scuola – sia prima una lezione di vita. «Per me – ha sempre raccontato – vincere significa far crescere le persone». Parole da uomo antico, o forse da uomo del futuro. Dipende dai punti di vista.Alla Siaz è arrivato come direttore generale, ma ha fatto un po’ tutto: ha scelto coach, giocatori, organizzato foresterie, curato i dettagli logistici. Un direttore d’orchestra moderno, che sa leggere le note ma anche ascoltare il cuore di ogni strumento. E così, mentre la palla rimbalzava sul parquet, Giacomo costruiva ponti. Tra generazioni, tra città, tra parole e silenzi. Perché per lui, ogni ragazzo prima o poi diventa padre. Ogni campo, una scuola. «In campo giovanile – afferma – ho sempre cercato di insegnare basket e valori, mentre con i senior ho favorito l’aspetto umano cercando di capire prima l’uomo che il giocatore».

A Piazza Armerina, città di mosaici, Genovese non si è limitato a vincere. Ha tessuto anche lui un disegno, tessera dopo tessera, giorno dopo giorno. E ora che la Siaz è in Serie B, quel mosaico racconta una storia: di radici, di passione, di responsabilità. E di un sogno diventato realtà. «A inizio stagione – racconta – eravamo anche noi nel lotto delle favorite per la promozione, ma sapevamo pure che vincere sarebbe stato difficilissimo. Su 96 squadre appena 4 centrano l’obiettivo e, viste le difficoltà incontrate durante la stagione, non ultime gli infortuni nei play off di Minore e Ochipinti e con Laganà a mezzo servizio, possiamo parlare di un vero miracolo sportivo».

Giacomo Genovese è un artigiano del basket. Uno di quelli che sistemano la luce nello spogliatoio, che parlano con il ragazzino del minibasket e poi discutono di difesa a zona con il coach. Uno che ti accoglie sempre con uno sguardo attento, come se la tua domanda contasse quanto un timeout sul -2. E risponde sempre con la massima sincerità… «Il segreto di questa promozione? Non ci siamo mai abbattuti nelle difficoltà, rimanendo uniti. Ma la svolta è stata con gli arrivi di coach Enzo Patrizio e del play Mattia Coltro. Quest’ultimo ci ha consentito di fare il salto di qualità e ci ha permesso di utilizzare il capitano Occhipinti anche come guardia: non a caso il canestro della promozione l’ha segnato proprio lui…».«L’allenatore ha poi fatto il resto – continua Genovese – migliorando l’intensità difensiva e mettendo tutti nelle possibilità di rendere al massimo. E difatti è arrivato un filotto di vittorie consecutive – tra cui quella che ritengo fondamentale a Reggio Calabria contro la capolista Viola – che ci ha dato consapevolezza delle nostre potenzialità».