Governance Aziendale, passo avanti con la riforma

Ordine dei Commercialisti di Enna

In occasione dell’incontro ospitato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, il tema centrale è stato il nuovo articolo 2407 del Codice Civile, una riforma cruciale per il sistema di governance aziendale e la responsabilità civile dei sindaci. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco come l’On. Marta Schifone, promotrice della legge, e l’On. Eliana Longi, entrambe deputate della Repubblica Italiana.L’evento, svoltosi nel Salone della Camera di Commercio di Enna, ha offerto un’opportunità unica di dialogo con i legislatori. Marta Schifone ha sottolineato l’importanza della riforma, definendola un “principio di giustizia e dignità” che finalmente tutela i professionisti italiani, soprattutto i più giovani. “Abbiamo annullato un corto circuito che incideva da troppo tempo sul lavoro dei professionisti italiani”, ha dichiarato, enfatizzando come la nuova norma permetta ai giovani di affrontare la professione con maggiore serenità e sicurezza.Eliana Longi ha elogiato il lavoro di squadra che ha portato a questa riforma, sottolineando la collaborazione tra i parlamentari e il ruolo centrale di Enna nel promuovere e discutere la norma. “Siamo partiti da Enna nella divulgazione e nel confronto di questa norma”, ha affermato, celebrando lo spirito di solidarietà e cooperazione che ha caratterizzato il processo.Il presidente dell’Ordine di Enna, Marco Montesano, ha ribadito l’importanza dell’evento come momento di approfondimento e confronto diretto con il legislatore. Ha ringraziato i partecipanti, “con un particolare ringraziamento al professor Giuseppe Davide Caruso, il cui apporto tecnico-operativo è stato fondamentale per una più chiara comprensione della norma” e alla Dirigente della Camera di Commercio PA-EN, Loredana Lo Verne.La riforma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 marzo, introduce un innovativo meccanismo di limitazione della responsabilità per i sindaci, calibrando il rischio in base all’importanza dell’incarico e al compenso percepito. Questo cambiamento allinea la normativa italiana agli standard europei ed offre maggiore certezza ai professionisti coinvolti.Alla fine dei lavori, è stato inoltre comunicato che, a completamento del quadro normativo, è stata presentata al Senato la proposta di legge n. 1426, finalizzata ad estendere il meccanismo di limitazione della responsabilità anche ai revisori legali, siano essi persone fisiche o società di revisione. Il disegno di legge introduce limiti parametrati al compenso percepito e differenziati in base alla tipologia di società sottoposta a revisione (ordinaria o ente di interesse pubblico). Particolarmente rilevante è la previsione di applicabilità delle nuove norme anche ai procedimenti giudiziari già in corso, rafforzando ulteriormente le tutele per i professionisti coinvolti e offrendo un contesto normativo più stabile, equo e coerente con i principi dell’ordinamento europeo.In conclusione, l’incontro ha rappresentato un passo significativo verso un sistema di governance aziendale più robusto e un quadro giuridico che protegge e valorizza il lavoro degli organi di controllo e dei professionisti contabili in Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA