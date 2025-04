I vertici di Acquaenna a giudizio con accusa di inquinamento

Tribunale

I reati si sarebbero stati consumanti in tutti i comuni della provincia

Il gip del Tribunale di Enna, Ornella Zelia Futura Maimone ha rinviato a giudizio il presidente di AcquaEnna, società che gestisce la distribuzione dell’acqua in provincia di Enna, Franz Bruno, gli amministratori delegati, Stefano Bovis, Alberto Zucchi e Alessandro Rinaldi, il direttore tecnico della società, Alessandro Dottore, il responsabile del settore della depurazione delle acque reflue, Giovanni Gravina, in concorso con la società Euroambiente, con l’accusa di inquinamento ambientale in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale e violazione della convenzione con il consorzio Ato 5, oggi Ati Enna che avrebbe, secondo i magistrati, imposto al concessionario, e cioè ad Acquaenna gli interventi necessari al corretto funzionamento degli impianti per il mantenimento degli standard ambientali. I reati si sarebbero stati consumanti in tutti i comuni della provincia.