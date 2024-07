Il centro abitato di Nicosia minacciato da un vasto incendio

Nell'Ennese

Vigili del Fuoco e uomini del Corpo Forestale al lavoro

Un vasto incendio, divampato nel tardo pomeriggio, sta minacciando Nicosia. Le fiamme, partite da contrada Prati Gurri, si sono rapidamente estese, favorite dalla presenza di un ampio canalone e dal forte vento che le spinge verso l’abitato. La zona si trova vicino al centro urbano e nell’area sorgono numerose abitazioni e alcuni complessi condominiali a pochi passi da via Vittorio Emanuele, una delle principali atterie della città, dove quale le fiamme potrebbero arrivare risalendo un canalone.Al momento stanno operando tre squadre di vigili del fuoco e una del Corpo forestale. Nonostante fosse stato richiesto l’intervento aereo, data l’ora non è stato possibile operare dall’alto. Anche ieri, in pieno centro cittadino, le fiamme sono divampate su alcuni costosi rocciosi, sempre a ridosso delle abitazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA