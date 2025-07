Il successo del Mosaico Festival (prima ancora di cominciare)

Musica

La terza edizione è in programma dal 6 al 10 agosto a Piazza Armerina

Il Mosaico Festival, giunto alla sua terza edizione e in programma dal 6 al 10 agosto a Piazza Armerina, rappresenta un caso unico di come l’entroterra siciliano possa trasformarsi in un polo d’attrazione culturale di primo piano, sfidando il predominio tradizionale delle località costiere.

Il successo dell’iniziativa assume particolare rilevanza se considerato nel contesto delle difficoltà strutturali che caratterizzano il turismo dell’entroterra siciliano. Secondo i dati dell’Osservatorio sul turismo delle isole Europee, circa il 94% delle presenze turistiche in Sicilia si registra sulla fascia costiera, mentre le aree interne vengono spesso ignorate dalla domanda turistica. Questa disparità evidenzia quanto sia straordinario il lavoro svolto dal Collettivo Mosaico, formato da giovani professionisti che hanno scelto di investire le proprie competenze nel territorio d’origine.

Le presenze sono aumentate dalle 1500 della prima edizione alle 4000 del 2025

In un anno in cui più d’uno dei festival musicali dell’isola hanno dovuto affrontare gravi difficoltà finanziarie e organizzative che ne hanno compromesso la reputazione, il Mosaico Festival di Piazza Armerina si conferma invece una realtà solida e convincente, registrando il tutto esaurito ancora prima dell’inizio della manifestazione.

Un Modello Replicabile di Sviluppo Territoriale

L’esperienza del Mosaico Festival si inserisce in un più ampio movimento di valorizzazione dell’entroterra siciliano attraverso la cultura. Il festival ha saputo trasformare le location storiche della città – dal Palazzo Crescimanno alla Piazza Cattedrale, dal Castello Aragonese al Bosco dell’Agricasale – in palcoscenici per una proposta artistica multidisciplinare che intreccia musica elettronica, arte contemporanea, cinema e fotografia.

La formula vincente risiede nella capacità di coniugare tradizione e innovazione, creando un ponte tra il patrimonio storico-culturale del territorio e le espressioni artistiche contemporanee. Il festival non si limita a importare artisti, ma valorizza anche i talenti locali e le specificità territoriali, creando un circuito virtuoso che genera ricadute economiche e culturali durature.

La Programmazione 2025: Cinque Giorni tra Tradizione e Contemporaneità

Il Mosaico Festival 2025 si articola in cinque giornate (6-10 agosto) che utilizzano le location storiche di Piazza Armerina come palcoscenici naturali: mercoledì 6 agosto Palazzo Crescimanno: apertura con le sonorità elettroniche e sperimentali di Cuperose e KVA; giovedì 7 agosto Piazza Cattedrale: Opening Show ufficiale con La Niña accompagnata dai DJ set di Veezo e Domenico Niki; venerdì 8 agosto Castello Aragonese: serata con BLUEM Il Mago del Gelato, Fuera e Camoufly; sabato 9 agosto Casa Mosaico con il talk di Giovanni Mazzarino (musicista) seguito dal concerto acustico di Nico Arezzo, apre il concerto MilleAlice, a seguire al Bosco dell’Agricasale: notte elettronica con Nikki Nair, Doctor Jeep, Andy Garvey e il back-to-back HLRTY b2b Ethik. Domenica 10 agosto Piazza Cattedrale: gran finale con i concerti live di Tony Pitony e Marco Castello con la sua full band (sold-out). Completano la lineup le performance di Fenoaltea, Sheer e Paura Lausini.

Dietro il successo del Mosaico Festival – che è un evento senza scopo di lucro – si cela una storia di giovani siciliani che hanno scelto di investire nel proprio territorio. L’associazione culturale che organizza l’evento è composta da otto professionisti – Enrico Mazzarino, Mattia Zingale, Matteo Adamo, Gaetano Pecoraro, Debora Parlascino, Fedele Conti, Nora Trebastoni e Mattia Stompo – accomunati da un percorso di crescita che li ha portati a vivere e lavorare lontano dalla Sicilia , alcuni dei quali continuano tuttora a risiedere all’estero ma contribuiscono in maniera pro-attiva alla realizzazione del festival anche da lontano.