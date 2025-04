Imprenditore trattiene indennità di malattia, atti alla Prefettura per sanzione

Enna

Secondo l'accusa l'uomo avrebbe anche portato "indebitamente in compensazione con i contributi dovuti all’Inps le somme a quest’ultimo spettanti, ma non erogate, per complessivi 8.390,38 euro»

Il Tribunale di Enna, in forma collegiale, ha emesso la sentenza nel processo all’imprenditore Luigi Stompo, in qualità di legale rappresentante della Edilnovo, per indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, nato dalla denuncia di un dipendente. I giudici, applicando l’articolo 316 ter comma 3 del codice penale, che prevede che «se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica una sanzione amministrativa», hanno «assolto l’imputato perché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» e disposto «la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Enna per quanto di competenza in ordine alle previste sanzioni amministrative».