Incendi in provincia di Enna: da giorni bruciano i boschi di Piazza Armerina

Cronaca

Ancora in fiamme la zona nord della provincia di Enna con i boschi di Piazza Armerina che da giorni vanno in fumo. In contrada Cicciona e a piano Marino oltre ai vigili del fuoco e alle squadre forestali sono intervenuti i mezzi aerei. Un altro incendio si è verificato in contrada piano Cannata. Preoccupano le fiamme in zona bivio Furna, dove stanno operando anche i mezzi aerei, due Canadair e tre elicotteri.

