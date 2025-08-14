Incendi nell’Ennese, in fiamme il bosco di Rabottano: un fulmine scatena il fuoco

I ROGHI

Altri fronti nelle zone di Cicciona e Frattulla e nell'area di Pasquasia

Incendi a Enna e a Piazza Armerina, colpito il bosco demaniale in contrada Rabottano, uno dei polmoni verdi della zona. È intervenuto il personale della Forestale, un elicottero lancia acqua per arginare l’azione del fuoco. Altri fronti nelle zone di Cicciona e Frattulla, sempre nel territorio di Piazza Armerina, e nell’area di Pasquasia. A scatenare le fiamme sarebbe stato un fulmine, sono intervenuti cinque mezzi aerei, tra cui due canadair.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA