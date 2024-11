La lite alla ricreazione, l’allusione alle chat e la decisione di farla finita: cosa sappiamo del suicidio della 15enne di P. Armerina

la tragedia

La Procura sta indagando per istigazione al suicidio. La polizia ha sentito compagni. Esame tossicologico sul corpo

Gli inquirenti stanno passando a setaccio la vita della quindicenne soprattutto sulla presunta lite, intercorsa tra la ragazza di 15 anni che si è impiccata nelle campagne di Piazza Armerina e una compagna di classe, durante la ricreazione alla quale avrebbero assistito altri coetanei. Tra le ragazze non si sarebbe trattato solo di uno scambio di diverse opinioni ma si sarebbe arrivato allo scontro fisico mentre i compagni erano presenti.

E sarebbero volate anche parole, da parte della piccola folla di adolescenti, che avrebbero fatto allusioni a chat compromettenti che adesso gli inquirenti stanno cercando. Al centro della lite l’accusa della compagna rivolta alla quindicenne di avere avuto delle relazioni amorose con i suoi ex fidanzati. La polizia ha interrogato amici, compagni di classe e di scuola della ragazza per provare a capire perché la giovanissima abbia deciso, subito dopo la lite, di farla finita.