L’allenatore Pagana ha firmato con l’Enna: «Non vedo l’ora di vedervi tutti al Gaeta»

Calcio serie D

Il ritorno in provincia di Enna dopo l'esperienza con il Troina nella stagione 2017/18

L’Enna Calcio ha il suo condottiero. È Giuseppe Pagana l’allenatore scelto dalla società per la prossima stagione di serie D. Ormai da giorni tutti gli indizi portavano al tecnico che nell’ultima stagione ha allenato il Rotonda in serie D portandolo ad una tranquilla salvezza.

“Non vedo l’ora di vedervi tutti al Gaeta, forza Enna” sono state le prime parole da gialloverde di Pagana rilanciate sui social della società ennese. Pagana arriva ad Enna dopo le esperienze a Troina nella stagione 2017/18 quando sfiorò la Serie C, persa soltanto nello spareggio finale contro la Vibonese, Acireale, Paternò e Siracusa in Serie C.