L’autodromo di Pergusa e la complicata vicenda del relativo Consorzio

Nell'Ennese

Da quanto appreso da «La Sicilia» revocare la liquidazione non certifica la ripartenza del Consorzio

Si ingarbuglia sempre più il destino dell’autodromo di Pergusa, un tempo teatro di importanti competizioni motoristiche ma da un anno con il Consorzio messo in liquidazione dopo che la politica ha scelto di non rinnovare lo Statuto in scadenza. Comune, Aci e Libero Consorzio Comunale di Enna nell’agosto del 2024 decisero così di porre fine all’esperienza e di mettere in liquidazione il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa. Con il trascorrere del tempo, però, c’è stata una parziale marcia indietro, complice anche la difficoltà nel creare un nuovo (stesso) ente.

In questi giorni però la novità perché revocare lo stato di liquidazione potrebbe anche non bastare a riportare in vita il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa. Avrebbe del clamoroso qualora fosse certificato ufficialmente. Sarebbe il fallimento di ogni tentativo di riportare in vita un organismo fatto morire in due diversi momenti, uno consequenziale all’altro e che parte il 2 agosto 2024 quando il Consiglio comunale non votò il rinnovo dello Statuto e di conseguenza anche gli altri due soci, Libero consorzio comunale ed Aci, decisero per il passo indietro. Ne scaturì la nomina di un commissario liquidatore che avviò le procedure per archiviare l’ente.Accade però che mesi dopo la politica ci ripensa, ma anche gli altri due soci, e proponga di revocare la liquidazione e rimettere mano allo statuto del Consorzio con l’obiettivo/speranza di riportarlo in vita.E sta proprio qui il nodo. Da quanto appreso da «La Sicilia», infatti, revocare la liquidazione non certifica la ripartenza del Consorzio. Questo perché la liquidazione non è la causa della morte del Consorzio che è invece da addebitare al mancato rinnovo dello statuto; la liquidazione è stata solo la conseguenza di quella scelta maturata un anno fa.