Legumi e… aneddoti, cena ecumenica dell’AIC Enna

Al Feudo San Tommaso la serata dell'associazione guidata da Taglialavore

‘I fagioli, i ceci e gli altri legumi (piselli, fagiolini, fave, lenticchie) nella cucina della tradizione regionale’ Il tema della Cena Ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina, organizzata dalla Delegazione di Enna, guidata da Marina Taglialavore, al Feudo San Tommaso. La conviviale ha visto la partecipazione di numerosi Accademici.

“In contemporanea con tutte le Delegazioni e Legazioni italiane e straniere dell’Accademia – ha dichiarato il Delegato Marina Taglialavore – celebriamo uno dei momenti più importanti della nostra vita accademica, che rappresenta un’occasione di incontro per promuovere e valorizzare la cultura gastronomica italiana a livello globale. Il termine “ecumenica” riflette proprio questo spirito di unione e condivisione, poiché tutte le delegazioni partecipano nello stesso giorno a una cena unica con un tema comune. Ogni anno viene scelto un argomento specifico legato alla cucina italiana, e l’evento, oltre a essere un momento di convivialità, offre anche una riflessione sull’importanza del cibo come espressione dell’identità culturale. Quest’anno, il tema della Cena Ecumenica ha rappresentato un’opportunità preziosa per esplorare a fondo questo elemento fondamentale della nostra tradizione culinaria”.