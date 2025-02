L’Enna Calcio al “Santa Chiara”: festa per alunni

Il progetto della società gialloverde con gli istituti della città

L’Istituto Santa Chiara ha avuto l’onore di ospitare l’Enna Calcio in un evento che ha unito sport e formazione. Gli alunni della scuola hanno avuto l’opportunità di palleggiare e interagire con alcuni dei calciatori della squadra, tra cui Oscar Moreso, Nicolas D’Agata, Enzo Kalombola e Louis Demoleon. L’incontro ha rappresentato un momento di grande entusiasmo per i ragazzi, che hanno potuto vivere un’esperienza unica, avvicinandosi al mondo del calcio semi-professionistico.

Presenti all’evento anche il responsabile dell’ufficio stampa dell’Enna Calcio, Manuel Bisceglie, che ha contribuito a rendere l’incontro ancora più speciale. La dirigente scolastica, Antonietta Di Franco, insieme con il prof. Massimo Di Pietro, ha accolto calorosamente i calciatori, sottolineando l’importanza di tali iniziative per la crescita e la formazione dei giovani studenti.

Durante l’incontro, sono stati donati cappellini gialloverdi e calendari dell’Enna Calcio agli alunni, un gesto che ha reso ancora più memorabile la giornata. I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di scattare foto e ottenere autografi dai loro idoli, creando ricordi che porteranno con sé per molto tempo.