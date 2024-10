L’Enna calcio diventa anche… virtuale

La società parteciperà ai campionati EA Sports FC25 da una idea del Cgo Marcel Vulpis

L’Enna nel calcio “virtuale” con EA Sports FC25 (l’ex Fifa). Dal calcio fisico al “Gaeta” a quello virtuale davanti a un pc. La società infatti parteciperà per la prima volta in assoluto alla eSerieD ed eCup (coppa interleghe fra società di A, B, C e D) da una idea di Marcel Vulpis, CGO del sodalizio gialloverde, presente tra l’altro ieri a Enna in occasione del turno infrasettimanale con la Reggina.

Il responsabile e team manager della squadra “virtuale” sarà Pierluigi Tiralongo: si giocherà in modalità Pro Club 11vs11 e l’organico (che verrà presentato successivamente) sarà composto da giocatori che tra l’altro lo scorso anno sono stati vice-campioni d’Italia con la Luparense.