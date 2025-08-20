Leonforte, il 40enne morto dopo essere stato travolto dal fiume Crisa era già scampato a un incidente

Il caso

Il grave episodio quando aveva 13 anni. Intanto nel paese è stato annullato il festival del folklore

Matteo Ciurca, il quarantenne di Leonforte il cui corpo è stato ritrovato stamattina, dopo che ieri era stato travolto dal fiume Crisa, improvvisamente ingrossatosi a causa di una bomba d’acqua, era stato tra la vita e la morte, all’età di 13 anni a causa di un incidente stradale con un motorino sulla circonvallazione della cittadina dell’ennese. Ciurca aveva lottato per settimane tra la vita e la morte ma alla fine aveva vinto la sua battaglia seppure quell’incidente lo aveva lasciato con una disabilità ad una gamba.

Ieri a bordo della sua Fiat Panda stava andando, insieme a Salvatore Rosano, meccanico, a dare da mangiare ai cani che Ciurca teneva in un appezzamento che aveva in zona. Su una Seicento viaggiava Luigi Muratore, di professione infermiere al pronto soccorso di Leonforte, che ha un pescheto proprio in contrada Noce. I tre percorrevano giornalmente la stradina che costeggia il torrente, quasi sempre secco durante l’anno, quando sono stati travolti da una piena improvvisa. Sia Rosano che Muratore sono riusciti ad uscire dalle macchine e a mettersi in salvo saltando sui rovi, Ciurca invece è stato trasportato dalla furia dell’acqua e del fango ed è stato trovato, solo stamattina, dai vigili del fuoco a due chilometri più a valle. La vittima aveva una compagna di Agira.