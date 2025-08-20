Il ritrovamento
Leonforte, trovato il corpo di Matteo Ciurca: la sua auto era finita nel torrente Crisa
Il cadavere del 40enne era a 2 chilometri dal luogo dove era stato inizialmente trascinato dalla furia dell'acqua
È stato ritrovato senza vita a 2 chilometri dal luogo dove era stato inizialmente trascinato dalla furia dell’acqua il 40enne Matteo Ciurca. A ritrovarlo i vigili del fuoco dopo ore di ricerca interrotti solo di notte per le difficoltà ad operare.L’uomo era scomparso alle 18,40 di ieri, martedì, dopo essere stato travolto dal torrente Crisa. Ciurca era a bordo della sua auto quando ha cercato di tirarsi fuori e mettersi in salvo. Per lui fatale è stata la piena e la furia dell’acqua.
Sin dalle prime battute era emersa tutta la preoccupazione dei soccorritori anche per le difficoltà ad operare. A tarda serata era stato ritrovato il cellulare ma di Ciurca nessuna traccia.Almeno fino alle ore 9:15 quando é stato ritrovato cadavere sull'alveo del torrente distante 2 km circa dal punto di origine.Nella stessa circostanza anche un altro veicolo era stato trascinato dall'acqua ma miracolosamente i due occupanti erano riusciti a mettersi in salvo salendo sul tetto dell'auto prima di essere trasportati in ospedale.