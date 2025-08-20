Leonforte, trovato il corpo di Matteo Ciurca: la sua auto era finita nel torrente Crisa

Il ritrovamento

Il cadavere del 40enne era a 2 chilometri dal luogo dove era stato inizialmente trascinato dalla furia dell'acqua

È stato ritrovato senza vita a 2 chilometri dal luogo dove era stato inizialmente trascinato dalla furia dell’acqua il 40enne Matteo Ciurca. A ritrovarlo i vigili del fuoco dopo ore di ricerca interrotti solo di notte per le difficoltà ad operare.L’uomo era scomparso alle 18,40 di ieri, martedì, dopo essere stato travolto dal torrente Crisa. Ciurca era a bordo della sua auto quando ha cercato di tirarsi fuori e mettersi in salvo. Per lui fatale è stata la piena e la furia dell’acqua.