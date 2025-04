Mafia, ma anche stalking e violenza di genere: il bilancio del questore di Enna in occasione della festa della polizia

IL COLLOQUIO

Salvatore Fazzino da quasi un anno dirige la questura ennese

Stalking e violenza di genere in aumento nell’ennese. Una spia di allarme sociale su cui si è soffermato il questore di Enna, Salvatore Fazzino, nella giornata del 173° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, evidenziando l’aumento degli ammonimenti emessi sul territorio.

In particolare, a segnalare una variazione verso l’altro del numero degli interventi e dei provvedimenti, i comuni di Piazza Armerina, Pietraperzia e Barrafranca.