Maltempo a Enna, frana costone di un monte: chiusa la Provinciale 2

Viabilità

Il maltempo di ieri ha fatto franare il costone del monte Enna, sulla Strada provinciale 2 che collega la città e gli svincoli per l’autostrada Palermo-Catania. I vigili del fuoco sono al lavoro mentre la strada è stata chiusa. A dare l’allarme è stato un automobilista che passava da lì, alle prime luci dell’alba di oggi .Dopo la frana dello scorso ottobre del costone sulla via Pergusa, ancora oggi interessato dai lavori di consolidamento, la cui strada sottostante è percorribile solo in entrata ad Enna, la viabilità del capoluogo è ridotta al lumicino. Per arrivare ad Enna bassa e , dunque all’autostrada, le uniche vie di accesso sono la strada monte Cantina e la San Calogero, che si arrocca sotto il castello di Lombardia, difficilmente percorribile dagli autobus.

