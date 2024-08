Maltempo, famiglie bloccate a Enna. Allagamenti a Pergusa e Piazza Armerina

I danni

L'ingente quantità di pioggia caduta ha allagato le strade, ma non aiuta contro la siccità

Intensa grandinata, forte venti, allagamenti e famiglie isolate a causa del fango. È stato un pomeriggio difficile ad Enna ed in diversi Comuni dell’Ennese colpito da un violento temporale durato qualche ora.Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando di Enna. A Pergusa e in territorio di Piazza Armerina diversi alberi sono stati abbattuti; una squadra dei vigili del fuoco é impegnata ad Enna in contrada San Giuseppe dove diverse famiglie sono rimaste isolate a causa del fango.Ancora una volta Pergusa ha subìto i maggiori disagi a causa di una ingente quantità di pioggia caduta che ha allagato le strade della frazione pergusina dove le caditoie non sono riuscite a contenere la furia dell’acqua molta della quale si è dispersa senza poter risollevare le sorti del lago di Pergusa che fa mesi soffre un gravissimo stato di siccità che l’ha portato alla scomparsa.

