Modello Enna: nuovo capitolo per il calcio italiano

Lezione all'Università Kore su azionariato popolare e riforma dello Sport

La recente lezione universitaria tenutasi alla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Kore di Enna ha aperto un dibattito di grande rilevanza sul futuro del calcio italiano. Al centro della discussione, la recente riforma dello sport, entrata in vigore nel luglio 2023, e l’innovativo modello di azionariato popolare, rappresentato dall’Enna Calcio. Questo incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco come il docente e commercialista Federico Moine e il direttore generale dell’Enna Calcio, anch’egli commercialista, Fabio Montesano, che insieme hanno esplorato il potenziale di questo approccio per trasformare il panorama sportivo italiano (di recente messo ancora una volta in grande discussione visti i ritiri annunciati di Taranto e Turris in Serie C e dell’Akragas in D, fatti che potrebbero anche non essere isolati e che stravolgono i campionati nel clou della stagione).

La Riforma dello Sport e il Modello Partecipativo

La riforma dello sport, attesa da anni e finalmente realizzata, punta a rinnovare le strutture e le modalità di gestione delle società sportive. Durante la lezione, i docenti Enrico Sorano e Stefania Branca hanno evidenziato come queste novità possano facilitare una gestione più sostenibile e trasparente delle organizzazioni sportive. In questo contesto, l’azionariato popolare emerge come una soluzione innovativa, in grado di coinvolgere direttamente i cittadini nella gestione delle società calcistiche.

Fabio Montesano ha sottolineato l’importanza di questa forma di partecipazione, che va oltre il mero supporto economico, promuovendo un forte senso di appartenenza e comunità. “L’azionariato popolare rappresenta una scelta corretta per il futuro del nostro calcio,” ha dichiarato, sostenendo che questo modello possa garantire una gestione più equa e partecipativa delle risorse.

Azionariato Popolare: Un Ponte tra Comunità e Sport

Il modello proposto dall’Enna Calcio, una società cooperativa per azioni, è un esempio concreto di come l’azionariato popolare possa essere implementato con successo. Attraverso la sottoscrizione di quote da parte dei cittadini, si crea un legame diretto tra la comunità e la squadra, trasformando i tifosi in veri e propri azionisti. Questo non solo rafforza il senso di appartenenza, ma permette anche una gestione più democratica e responsabile delle risorse.

L’iniziativa di Enna potrebbe fungere da apripista per altre realtà italiane, dimostrando che un modello di sport più inclusivo e sostenibile è possibile. Mentre molte società sportive affrontano sfide economiche considerevoli, l’azionariato popolare offre una soluzione valida per garantire la sostenibilità finanziaria e la trasparenza gestionale.

Verso un Futuro Sostenibile per il Calcio Italiano

L’incontro all’Università Kore di Enna ha dimostrato come l’innovazione e la partecipazione attiva dei cittadini siano fondamentali per il futuro del calcio e dello sport in generale. Il modello Enna rappresenta una via percorribile per molte realtà sportive italiane, che potrebbero trarre vantaggio da un approccio più comunitario e partecipativo.