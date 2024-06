Muro e scala in cemento armato a ridosso del muro di cinta del castello di Lombardia: polemiche

Enna

Sicilia Antica annuncia che chiederà l’accesso agli atti della Soprintendenza per avere contezza del progetto

Un muro in cemento armato e una grande scala, anche questa in cemento, addossati al muro di cinta del castello di Lombardia. Fanno discutere i lavori di riqualificazione del castello con materiali che stridono con quelli della struttura monumentale. Secondo il presidente della sezione Sicilia Antica di Enna, l’archeologo Sandro Amata, «dalle informazioni in nostro possesso l’idea è di realizzare all’interno del secondo cortile del castello un teatro sotto le stelle tanto caro ai politici locali, e una torre di almeno 6 metri; una cosa che snaturerebbe completamente l’area cementificando il castello». Sicilia Antica annuncia che chiederà l’accesso agli atti della Soprintendenza per avere contezza del progetto. «Ci sono mura che sono a rischio crollo, per non parlare della torre pisana, anch’essa in cattive condizioni – dice Amata – C’è un degrado del bene che fa veramente paura ed è questo aspetto che andava curato, altro che scalinate in cemento armato. Invece, si sono scelti interventi che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia della nostra fortezza. Insomma, si è intrapresa la strada dello spettacolo, magari dei matrimoni, più che del recupero del Castello di Lombardia».

