“Mito - Esperienza immersiva”, l'evento che cambierà il volto di una parte di Enna

Due nuove opere artistiche, realizzate durante la settimana di “MITO- Esperienza immersiva- Digital & Street Art Festival” da Wol-Urban Regeneration , che giunge quest’anno alla terza edizione, verranno donate ad Enna, insieme ai progetti di video mapping del collettivo Pixel Shapes, che rappresenteranno una nuova interpretazione del "Ratto di Proserpina" in una chiave innovativa e contemporanea.

Pubblicità

Il percorso che si muove tra il quartiere Lombardia, il Museo del Mito e via della Cittadella, è stato ideato da “360 Startup” associazione di promozione sociale di cui è presidente Stefano Iannello, realizzato grazie alle somme del Bilancio Partecipato 2021 del Comune di Enna, da cui ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione dell’ufficio eventi ha l’obiettivo di promuovere la storia e cultura della città in un'ottica di "city brand." Il progetto è stato il più votato dai cittadini ennesi tra le proposte per accedere alle somme del bilancio partecipato.

Coinvolti, attraverso delle call, diversi artisti per diverse forme d'arte, dai professionisti dell'arte digitale e dell'ingegneria sonora ai professionisti della street art per offrire diverse visioni e un taglio moderno e avveniristico del Mito.

Alla call per realizzare il cambio volto di una parte di Enna hanno risposto gli street artist : Ligama e Ruce che lavoreranno separatamente in via della cittadella ed al museo del mito.

Alla call per video artist che realizzeranno i progetti video al museo del mito hanno risposto: Momap Studio,Kamaka Studio,Inzist Studio, Studio Leandro Summo.

Nel corso della settimana di eventi, che si chiuderà sabato 16 luglio anche una mostra dello scultore ennese Gesualdo Prestipino ospitata al museo del mito.

Da martedì 12 a sabato 16 luglio spazio anche alla musica con il supporto di Bedda Radio che si occuperà dei Dj set e concerti che si terranno sempre nell’area compresa tra il museo del mito e la rocca di Cerere.

Martedì 12 luglio dalle 20 il Dj set di Madame Valerie; Mercoledì 13 luglio dalle 20 Live set del collettivo Alpa XCIV,mentre giovedì 14 luglio sarà la volta di Koogel. Venerdì 15 luglio alle 19 Francesca Incudine in concerto con “canzoni come semi sparsi al vento”a seguire alle 22 il live set di Gaetano Fontanazza,ed alle 23 Salvatore Leonardo con “online vinil selezioni”. Sabato 16 alle 19 il concerto del duo Thele con Giuseppe Andolina (voce) e Giuseppe Rizza (chitarra classica sette corde), alle 22 live set del collettivo Alpa XCIV, alle 23 Dj set di Angelo Vaccaro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA