Morto a Enna l'ex presidente della Regione Siciliana Calogero Lo Giudice

È morto, a Enna dove era nato 83 anni fa, Calogero Lo Giudice, esponente di primo piano della Dc siciliana che da dicembre 1982 a ottobre 1983 è stato presidente della Regione. Legato a Piersanti Mattarella, docente universitario, esponente della corrente morotea, era stato deputato regionale dal 1971 al 1989 e assessore all’Agricoltura e ai Trasporti e al Turismo in vari governi regionali. Nel 1989 era stato eletto con la Dc deputato europeo e, in questa veste, è stato componente della sottocommissione per i diritti dell’uomo, di altre commissioni e delle delegazioni per le relazioni con l’organizzazione delle Nazioni Unite e per le relazioni con gli Stati Uniti. Dopo lo scioglimento della Dc ha aderito all’Udc ma non ha più svolto attività politica scegliendo di insegnare nella facoltà di Agricoltura dell’università di Reggio Calabria.

