Ottima partenza dei saldi estivi al Sicilia Outlet Village

È tempo di bilanci a Sicilia Outlet Village dopo il primo, attesissimo, weekend di saldi estivi. Ottimi i risultati sia in termini di fatturato che di ingressi, confermando dunque il trend, che si era già affermato nel 2020, rispetto al consolidamento della presenza della clientela residente.

Pubblicità

I dati assolutamente incoraggianti si avvicinano a quelli pre-pandemia, come anche i ricavi di questo primo fine settimana di ulteriori sconti sui già vantaggiosi prezzi outlet. L'analisi dei dati conferma che la clientela residente resta la protagonista di questi saldi scegliendo e preferendo gli sconti all'outlet, naturalmente più conveniente, rispetto al saldo full price.

Segnali positivi anche dal turismo con un graduale ritorno del turista non solo nazionale ma anche straniero con moltissimi maltesi sull'isola durante lo scorso weekend proprio per dedicarsi allo shopping scontato.

La cittadella del lusso nel cuore dell'isola siciliana, grazie alla presenza di grandi marchi nazionali ed internazionali disponibili a prezzi straordinari, ai tanti servizi offerti alla propria clientela tra cui le misure di sicurezza ulteriormente potenziate per garantire un'esperienza di shopping in sicurezza anche in periodo di saldi, non ultimo il suo ambiente all'aria aperta e a misura di famiglia, hanno contribuito al raggiungimento di un ottimo risultato durante il primo vero weekend di saldi post-pandemia.

La sua posizione strategica, gli ampi spazi open air e l'esclusivo "Programma Loyalti", sono stati senza dubbio tra i fattori che hanno convinto a scegliere Sicilia Outlet Village per i primi acquisti saldati. La percentuale di saldo all'interno delle boutique di Sicilia Outlet Village può arrivare infatti al -70% sul prezzo outlet, già scontato rispetto ai prezzi retail.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA